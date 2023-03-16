إنشاء مركز المدينة الصحي في عجمان

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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باشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إنشاء وإنجاز مركز المدينة الصحي بمنطقة الراشدية في عجمان، فيما من المقرر الانتهاء من أعماله بحلول منتصف 2024، وهو عبارة عن مبنى رئيس، دور أرضي وأول، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

توسع

وتنشئ وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز المدينة الصحي في عجمان، التي تضع الاهتمام بالشأن الصحي علي رأس أولوياتها، من خلال التوسع في إنشاء المراكز الصحية، فيما يأتي إنشاء هذا المركز، ليعد واحداً من أهم المنشآت الطبية بالإمارة، والذي يمثل إضافة مستقبلية حقيقية لها، سواء على صعيد الخدمة الصحية أو على الصعيد الإنشائي.

ويتم تصميم المركز طبقاً لأحدث المواصفات الإنشائية، حيث يتم تطبيق طريقة الخرسانة مسبقة الصب «بريكاست»، والذي تدعم توجه الدولة نحو الاستدامة، وتقليل النفايات الناتجة من عملية البناء، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى، فيما تعكس مثل هكذا مشروعات، الاهتمام الفائق الذي توليه الدولة، لتوفير الخدمات الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين، وعلى صعيد إنشاء الكيانات الصحية بمختلف الإمارات.

صرح

ويتكون المشروع من مبني رئيس، مكون من طابقين «دور أرضي وأول»، بالإضافة إلى مبنيين لتقديم الخدمات المختلفة للمركز، أما على صعيد الإضافات الحقيقية، والتي تجعل من المركز صرحاً طبياً مميزاً، فيتم عمل قسم للاستقبال، علاوة على العيادات الخارجية العامة، كذلك يتم إنشاء قسم لطب الأسرة والأمومة والطفولة، بالإضافة إلى قسم المختبر، والذي يتم تنفيذه إنشائياً، طبقاً للمواصفات العالمية في إنشاء المختبرات.

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