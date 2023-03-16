بلدية دبي تطلق «سوق حتا» غداً

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق بلدية دبي غداً فعالية سوق حتا، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف دعم وتشجيع التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة حتا، وعرض منتجاتهم، وتعزيز مكانة السوق، وزيادة استقطاب الزوار والإقبال على المنطقة التي تحتوي على العديد من الأماكن الطبيعية والفعاليات الترفيهية. وتستمر الفعالية لغاية 24 مارس الجاري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

منتجات

وأشارت البلدية إلى أن الفعالية تُشكّل خطوةً داعمة لتفعيل سوق حتا، وتعزيز الجانب الاستثماري والاقتصادي له، من خلال دعم المستثمرين والتجار، وأصحاب المشاريع الصغيرة من أهالي حتا، لعرض منتجاتهم الزراعية والتجارية والحرفية المنزلية، التي تعكس غنى منطقة حتا التراثي والثقافي.

ترفيه

كما يُعدّ السوق فرصةً للاستمتاع بجولة ترفيهية وتسويقية، في منطقة تتميز بطبيعتها الجبلية الخلابة، وقضاء أوقات ممتعة، حيث ستتضمن الفعالية عدداً من البرامج الترفيهية، مثل ورش الأطفال، ومنصات البيع التجارية للأطعمة والقهوة.

وتتميز فعالية سوق حتا بالتصميم الخارجي التقليدي، الذي يجمع بين العمارة التقليدية في حتّا، وبين الطابع المعماري الحديث، حيث تضم الجلسات التراثية والخيم والعريش والإضاءة، والتي دُمجت بطريقة عصرية مع المحيط التراثي للمنطقة، بما ينسجم مع طبيعة المنطقة، لعرض المنتجات المحلية ومنتجات المزارعين.

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