«كهرباء دبي» تتصدر تصنيفات «براند فاينانس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على المرتبة الثانية، ضمن أكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع المؤسسات الخدماتية في منطقة الشرق الأوسط، بحسب «براند فاينانس»، المؤسسة الاستشارية العالمية الرائدة في تقييم العلامات التجارية، وارتفعت قيمة العلامة التجارية للهيئة بنسبة 30 %.

كما جاء معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الثالثة ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، في قائمة حماة العلامات التجارية 2023، التي أصدرتها «براند فاينانس».

تشير «براند فاينانس»، إلى أن القادة الذين ينجحون في بناء إرث مستدام لمؤسساتهم، هم الذين يتمكنون من تحقيق التوازن بين احتياجات المستثمرين والموظفين والمتعاملين والشركاء، والجهات الحكومية والتنظيمية والإعلام. وتستخدم «براند فاينانس» سجل الأداء المتوازن، لقياس قدرة الرئيس التنفيذي على حماية العلامة التجارية للشركة، وتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وخلال عام 2022، تفوقت نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسة، فقد بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2 %، مقارنة مع 6 - 7 % في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5 %، مقارنة مع 15 % في أمريكا الشمالية. وحققت رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز