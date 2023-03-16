تكريم الفائزين بجائزة «منصور بن زايد للتميز الزراعي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شهدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي 2023 في دورتها الأولى.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس نادي أبوظبي الزراعي، رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وحميد سعيد النيادي مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد».

وأعلنت اللجنة المنظمة مؤخراً عن 50 فائزاً بالجائزة من إجمالي 348 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة تنافسوا في فئات الجائزة الرئيسية الثلاث منهم 227 مشاركاً تنافسوا في الفئات الخاصة بالشق النباتي، مقابل 121 مشاركاً تنافسوا في الفئات الخاصة بالشق الحيواني، وستعمل اللجنة العليا المنظمة للجائزة على الترويج للممارسات الزراعية للفائزين بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وقال سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن الجائزة ستكون منبع خير وعطاء لجميع المهتمين بالقطاع الزراعي وإنتاج الغذاء في مختلف إمارات الدولة والمنطقة.

وأكدت الدكتورة مريم حارب السويدي رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تعكس الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واستدامة القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

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