"تم" الموحدة تستضيف أول حزمة خدمات حكومية اتحادية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة العليا للحكومة الرقمية عن استضافة أول حزمة خدمات اتحادية، على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث أعلنت اللجنة إضافة عدد من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المنظومة.

ويعد هذا الإنجاز ثمرة التعاون بين عدد من الجهات الاتحادية، والجهات التابعة لحكومة أبوظبي ومؤسسات القطاع الخاص، وبذلك تصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهة الاتحادية الأولى التي توفر خدماتها عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم».

ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الكبير الذي حققته منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم» منذ إطلاقها، حيث أصبح بإمكان المتعاملين الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية من أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي عبر المنصات الرقمية التابعة للمنظومة الموحدة، مما يمنحهم تجربة حكومية استثنائية.

النمو المتسارع

وكمرحلة أولية، تستضيف منظومة «تم» حالياً 10 خدمات تابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي إصدار تصريح عمل جديد، وإصدار تصريح دخول جديد للعمالة المساعدة، وإصدار تصريح إقامة جديدة للعمالة المساعدة، وتجديد تصريح إقامة للعمالة المساعدة، وإلغاء تصريح إقامة للعمالة المساعدة، وفتح ملف صاحب عمل للعمالة المساعدة، وتعديل وضع للعمالة المساعدة، وإصدار عقد عمل جديد للعمالة المساعدة، وتعديل عقد عمل للعمالة المساعدة، وإلغاء إذن دخول للعمالة المساعدة، وسيتم العمل على إضافة المزيد من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتدريج، وذلك بالتزامن مع النمو المتسارع للمنظومة بين مختلف شرائح المتعاملين في مجتمع الإمارة.

وأوضح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن هذا التعاون يعزز الابتكار الحكومي المتاح للمتعاملين في دولة الإمارات، وقال: نحن نتطلّع إلى مواصلة مسيرة التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، مما سيعود بالنفع على متعاملينا ويوفر طريقة جديدة لإنجاز معاملاتهم. هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سهولة الوصول والراحة للمتعاملين، حيث أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بسهولة وسرعة عبر منظومة «تم».

التحوّل الرقمي

وأكد أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي، رئيس اللجنة العليا للحكومة الرقمية، أن استضافة مجموعة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في إمارة أبوظبي، وهي تعكس ثقة مؤسسات الدولة بأهمية منظومة «تم» الموحدة كحلقة وصل تربط المواطنين والمقيمين بالجهات الحكومية وتسهم في إنجاز المعاملات وإسعاد المتعاملين، وذلك من خلال منحهم تجربة حكومية رقمية متكاملة تتسم بالسرعة والسهولة.

كما أكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن استضافة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين على منظومة «تم» خطوة مهمة ومرحب بها، حيث ستسهم في تمكين الشركات من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ليتمكنوا من تأسيس وإدارة أعمالهم بسرعة وسلاسة، وهذا سيشجع على استخدام المنظومة.

وقال خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، إن انضمام عدد من خدمات الوزارة إلى منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم» يأتي تجسيداً لمبدأ تكامل الأدوار والخدمات الاتحادية والمحلية لتقديم خدمة متميزة للمتعاملين.

صرح الريادة

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن دولة الإمارات نجحت في بناء صرح الريادة إقليمياً وعالمياً في مجال تقديم الخدمات والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين ورفع مستوى الرفاهية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، إلى أن استضافة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين كأول جهة اتحادية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، هذه المنظومة التي أصبحت الخيار الأول للمتعاملين الراغبين بإنجاز معاملاتهم الحكومية بسرعة وسلاسة.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: تحرز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة للمدن الذكية المستدامة تقدماً ملموساً، لذا، فإننا نحن نفخر بالمساهمة في هذه الشراكة، التي تعدّ الأولى من نوعها مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

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