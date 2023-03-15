عمر العلماء: معايير اتحادية للعمل عن بعد قبل نهاية 2023

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن العمل قائم على إعداد معايير اتحادية للعمل عن بعد، وسوف يتم إنجازها قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات على هامش منتدى «عن بعد»، وأوضح معاليه أن هناك أمثلة لاستخدامات ناجعة لسياسات العمل عن بعد، وتقنيات توفر هذه القدرة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في تسليط الضوء على هذه الخبرات، ونريد تثقيف الجميع حول الاستخدامات الإيجابية، ونهج العمل عن بعد، وفرص دمج العمل عن بعد والعمل الواقعي، لخلق هذا الهجين الإيجابي، الذي يوفر للجميع القدرة على العمل من أي مكان، والوصول إلى أعلى مستوى من المخرجات التي تطمح لها الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف معاليه: إن دولة الإمارات، اليوم، تستقطب الناس من مختلف العالم، سواء وفّرت فرص العمل عن بعد أو لم توفرها، فدولة الإمارات لديها البنية التحتية المتقدمة، وجودة الحياة فيها من الأفضل في العالم، وتتمتع بدرجة كبيرة من الأمن والأمان، فإذا فتحنا المجال اليوم لأي شخص للعمل والقدوم للإمارات، سيختار هذا الشيء، بسبب هذه الممكنات، ويجب أن نوازن ما بين الوظائف التي نوظفها في خارج الدولة، والقدرات التي موجودة خارج الإمارات، ونستطيع الاستفادة منها، وأيضاً نفتح الآفاق للموجودين داخل الدولة، لتلبية الحاجات الموجودة في دول ثانية.

وتابع: أود أن يقود إماراتيون القطاع الخاص، يقودون مثلاً القطاع الرقمي من دولة الإمارات ويخدمون العملاء في كل دول العالم، وأتوقع أن هذا الشيء سوف يحصل، وستكون هناك آفاق جديدة موجودة للمواطنين.

مفهوم جديد

وقال: اليوم العمل عن بعد بمفهومه الجديد "العمل الهجين"، إيجابي جداً للجميع يستطيع الشخص أن يعمل من أي مكان ولكن يتطلب منه في بعض الأحيان أن يكون في المكتب يعمل مع فريق عمله في اجتماعات وإلى آخره، لافتاً إلى أن العمل عن بعد لا يمكن توفيره لجميع الوظائف وفقاً لطبيعة الوظيفة التي يعمل بها الشخص، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك معايير رقابية لبعض الأشياء، للتأكد من إنجاز الشخص لعمله، وتوفير العمل الهجين أفضل عن العمل عن بعد كاملاً أو العمل من خلال المكتب.

وقال في النهج الحكومي لا بد أن نعرف ما هي الأشياء أو المقومات التي يجب علينا دراستها وفهمها لتوفير هذه الفرص وقياس مدى تقدم الجهات الحكومية وتوفير أفضل الخدمات وتوفير البيئة المناسبة للموظفين.

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