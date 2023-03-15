محمد بن راشد: ملتزمون بتوفير الإمكانات لدعم العمل الإنساني

المصدر: دبي - رامي عايش

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التزام دبي ببذل كافة الجهود، وتوفير كل الإمكانات في مجال العمل الإنساني، وتوسيع دائرة ثماره وآثاره في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال تصريح لسموه ضمن التقرير السنوي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية لعام 2022.

وأظهرت المؤشرات أن المدينة حققت نتائج جبارة، وقطعت شوطاً إضافياً للشوط الذي قطعته خلال فترة جائحة «كورونا»، حيث كان عام 2022 عام الدعم الاستثنائي والعطاء من الشركاء.

وبحسب التقرير وصل عـدد الشحنات الإغاثية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى 1420 شـحنة، ما يمثل زيادة عـن رقم العام الماضي، البالغ 1203 شحنات، وتجاوزت قيمة مواد الإغاثة المرسلة 141 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى 136 دولة، وتصدرت قارة آسـيا القائمة بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، وجاءت قارة أفريقيا في المرتبة الثانية بمبلغ 52 مليون دولار أمريكي.

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