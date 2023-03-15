الإمارات تشارك باجتماع مجلس وزراء الصحة العرب في الجزائر

المصدر: وام

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شاركت الإمارات في اجتماعات الدورة العادية الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت يومي 13 و14 مارس الجاري في الجزائر بهدف تنسيق الجهود المشتركة في المجال الصحي بين الدول الأعضاء وتعزيز العلاقات المشتركة في مواجهة التحديات لتحسين أداء النظم الصحية للدول وتسهيل الوصول لخدمات صحية أفضل.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الذي ترأس وفد الدولة أن مشاركة الإمارات في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب تأتي في إطار حرصها على تأدية دور محوري فعال في الجهود العربية تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة في دعم مسيرة العمل العربي الموحد على جميع الأصعدة ومنها المجال الصحي، وذلك لتحقيق التنسيق في المواقف وترسيخ أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتسخير العلوم والتكنولوجيا بما يسهم بتعزيز صحة المجتمعات العربية.

وأعرب معاليه عن ثقته بأن القرارات والتوصيات التي نتجت عن الاجتماع من شأنها تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء من خلال تناول الملفات الصحية ذات الأولوية وتحقيق تكامل جهود الدول الأعضاء على جميع الأصعدة، والعمل على تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يرفع مستوى وكفاءة الرعاية الصحية في الدول العربية.

وبحث معالي وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع تقارير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم 56 و57 والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن والسياحة العلاجية والسفر الصحي.

كما ناقش الوزراء عددا من الموضوعات منها إنشاء هيئات صحية عربية تعزز التنسيق المشترك والسياحة العلاجية وتنظيم الدورة الثالثة للمنتدى العربي الصيني في المجال الصحي.

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