الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً على البحر آخر الليل وصباح الجمعة.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً، فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 07:18، والجزر الأول عند الساعة 14:54.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:21، والمد الثاني عند الساعة 04:07، والجزر الأول عند الساعة 10:35، والجزر الثاني عند الساعة 23:29.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 20 85 35

دبي 35 21 75 35

الشارقة 34 18 80 35

عجمان 35 19 85 30

أم القيوين 34 19 85 30

رأس الخيمة 33 18 80 35

الفجيرة 30 22 70 25

العـين 35 20 65 30

ليوا 36 17 80 25

الرويس 31 19 80 35

السلع 32 19 85 30

دلـمـا 29 20 80 35

طنب الكبرى 30 21 85 35

طنب الصغرى 30 21 85 35

أبو موسى 30 21 75 35.

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