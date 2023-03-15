«طرق دبي»: مليون رحلة للسكوتر الكهربائي المشترك في 2022

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تضاعف رحلات السكوتر الكهربائي المشترك في العام 2022 إلى أكثر من مليون رحلة مقارنة بنحو 500,000 رحلة في العام 2021، دون تسجيل أية حوادث وفاة أو إصابات جسيمة.

وشهدت خدمة تأجير السكوتر الكهربائي المشترك، إقبالاً واسعاً في الفترة الأخيرة، وأصبحت وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة، ورحلات الميل الأول والأخير، حيث استفاد من هذه الخدمة في العام الماضي 2022 أكثر من 557 ألف مستخدم مثلت 1,060,929 مليون رحلة، كما بلغت نسبة الرضا 79% مقارنة 76% في عام 2021.

ويأتي نجاح المرحلة الأولى لتشغيل السكوتر الكهربائي المشترك تتويجا لجهود الهيئة في خطط التوسع بالبنية التحتية لمناطق تشغيل السكوتر الكهربائي والتي تم الإعلان عنها بداية عام 2022، حيث قامت الهيئة بتوفير مسارات للسكوتر الكهربائي بأعلى معايير السلامة وذات جودة عالية تربط بين اهم نقاط الجذب ومواقع الطلب عند الجمهور كمحطات النقل العام والأماكن الترفيهية كشاطئ جميرا، بالإضافة الى السماح بقيادة السكوتر الكهربائي في الشوارع الآمنة بعد الحصول على تصريح قيادة، حيث بلغت أعداد التصاريح التي تم منحها الى حوالي 50 ألف تصريح منذ إطلاق المنصة الإلكترونية في نهاية شهر إبريل الماضي 2022.

وتشمل مناطق المرحلة الأولى لتشغيل السكوتر الكهربائي بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، باستثناء مسارات الدراجات الرياضية في سيح السلم، والقدرة، وميدان.

11 منطقة جديدة في 2023

وبدأت هيئة الطرق والمواصلات في الربع الأول من العام الجاري 2023 تشغيل السكوتر الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة في دبي بعد انتهائها من تجهيز كافة الإجراءات الهندسية والفنية والتدقيق على السلامة المرورية في المناطق الجديدة لتصبح ضمن المسارات الآمنة لمستخدمي وسائل التنقل الفردي مثل الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.

وأكدت الهيئة أن تشغيل «السكوتر» الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة، سوف يرفع عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى 21 منطقة، ما يرفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجين من 185 إلى 390 كيلومترا، يشمل ذلك الشوارع الداخلية الآمنة والمشتركة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، حيث عملت الهيئة على تحويل أكثر من 200 كيلومتر من الشوارع الداخلية في دبي إلى شوارع آمنة تتمتع بالعديد من إجراءات السلامة المرورية من خلال خفض السرعات من 40 كم/ساعة إلى 30 كم/ساعة وتوفير اللوحات والعلامات التحذيرية والتوعوية وذلك لضمان التنقل الآمن لجميع مستخدمي الطريق.

تشمل المناطق الجديدة: الطوار الأولى، والطوار الثانية، وأم سقيم الثالثة، والقرهود، ومحيصنة الثالثة، وأم هرير الأولى، والصفا الثانية، والبرشاء جنوب الثانية، والبرشاء الثالثة، والقوز الرابعة، والقصيص الثالثة، وتهدف هذه المرحلة من تهيئة المناطق السكنية لخدمات السكان للوصول الى الخدمات الداخلية في المنطقة مثل المساجد والحدائق العامة ومحطات النقل العام بسهولة وباستخدام وسائل صديقة للبيئة.

لوحات تعريفية وتنبيهية

وضمن إجراءاتها لرفع مستوى السلامة المرورية في المناطق الجديدة لاستخدام السكوتر قامت هيئة الطرق والمواصلات بإضافة العلامات الأرضية التي تشمل وضع (سجادة) حمراء للفت انتباه قائدي المركبات بأن هذه المناطق مصرح فيها استخدام السكوتر الكهربائي، بالإضافة إلى تركيب لوحات مرورية توضح بداية ونهاية المسار الآمن لمستخدمي وسائل التنقل الفردي، وتغيير لوحات السرعة، بالإضافة الى تركيب اللوحات المرورية التنظيمية والتحذيرية وكذلك اللوحات الارشادية للدلالة على محطات النقل العام.

جهود توعوية

ومنذ الإعلان عن البدء بالتشغيل التجريبي لقيادة السكوتر في أكتوبر 2020، كثفت هيئة الطرق والمواصلات جهوده لتنظيم حملات توعوية لمستخدمي السكوتر عن اشتراطات السلامة المرورية ومناطق التشغيل، وشروط استخدام السكوتر الكهربائي، كما تم التنظيم والتركيز في الفترة الماضية على النزول الميداني بهدف التوعية المرورية في المناطق الأكثر استخداماً للسكوتر مثل إعمار بوليفارد ومسار شاطئ جميرا والقناة المائية وأبراج بحيرات جميرا، وركزت الحملات التوعوية الموجهة لمستخدمي السكوتر على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة، ولفت انتباههم إلى أكثر الممارسات الخاطئة عند الاستخدام مثل حمل أكثر من راكب على سكوتر واحد، وكذلك توعيتهم أهمية الحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام السكوتر، والالتزام بالسن القانونية، والسرعة المحددة.

ونظمت الهيئة خلال الشهور الماضية فعاليات توعوية في 8 محطات للمترو التي تشهد إقبالاً كبير من مستخدمي السكوتر والدراجات الهوائية، كما تم التنسيق والتعاون مع ما يزيد على 40 محل لبيع السكوتر الكهربائي في دبي من خلال وضع ملصقات توعوية في هذه المحلات والذي يحتوي على رمز الاستجابة السريع (QR code) تتضمن جميع تعليمات السلامة المرورية المتعلقة بالاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي.

غرامات المخالفات

ونبهت الهيئة إلى أن قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي (ويشمل السكوتر الكهربائي)، حدد 21 مخالفة مرورية لمستخدمي الدراجات تتراوح غراماتها من 100 درهم إلى 300 درهم، ويمكن الاطلاع على قرار تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي ولائحة المخالفات والغرامات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، وفي حال وجود أي تظلمات على المخالفات التي يتم تحرريها، فيمكن تقديم التظلم على المخالفات الواردة بهذا القرار، عبر البريد الالكتروني الخاص بالتظلمات FServices@dubaipolice.gov.ae ، خلال (30) يوم من تاريخ تسجيل المخالفة.

ودعت الهيئة مستخدمي السكوترات الشخصية إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور في الامارة اثناء القيادة على الطريق المشترك وعدم القيادة الا على الطرق المسموح بها قيادة السكوتر الكهربائي، بالإضافة الى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية اثناء القيادة مثل ارتداء الخوذة والسترة الواقية، والتأكد من وجود مصباح أمامي وخلفي أثناء القيادة ليلاً، كما دعت الهيئة مستخدمي السكوتر إلى ضرورة الحصول على الدورة التدريبية لإصدار تصريح قيادة السكوتر المتوفر مجاناً على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae.

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