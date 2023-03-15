شرطة الشارقة تعلن عن مشروع لتحنيط الجثث في مختبرها الجنائي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت شرطة الشارقة عن مشروع لتحنيط الجثث في المختبر الجنائي التابع لها بحسب طلب ذوي المتوفى سواء أكانت الوفاة جنائية أم طبيعية. وجاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي الـ 6 تحت شعار (دور الإعلام في تعزيز التنمية المستدامة) الذي نظم بمقر القيادة. مشيرة إلى أنه تم تأهيل كادر وطني من خلال دورات تدريبية متخصصة على أفضل المعدات والأجهزة التي تستخدم في عملية التحنيط.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد العام لشرطة الشارقة أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حققت نسبة 98%‎ في مؤشر الشعور بالأمان بشكل عام في إمارة الشارقة، إلى جانب تحقيق حزمة من الإنجازات في مؤشرات الأجندة الوطنية، وأهدافها الاستراتيجية خلال العام الماضي 2022، التي جاءت نتاج عمل متواصل يعكس جهود القيادة نحو الريادة المؤسسية.

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