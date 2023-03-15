هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق نتائج استثنائية في تصنيفات "براند فاينانس"

المصدر: البيان

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جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي في المرتبة الثانية ضمن أكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع المؤسسات الخدماتية في منطقة الشرق الأوسط بحسب "براند فاينانس"، المؤسسة الاستشارية العالمية الرائدة في تقييم العلامات التجارية، وارتفعت قيمة العلامة التجارية للهيئة بنسبة 30%. كما جاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الثالثة ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط في قائمة حماة العلامات التجارية 2023 التي أصدرتها "براند فاينانس".

تشير "براند فاينانس" إلى أن القادة الذين ينجحون في بناء إرث مستدام لمؤسساتهم هم الذين يتمكنون من تحقيق التوازن بين احتياجات المستثمرين والموظفين والمتعاملين والشركاء والجهات الحكومية والتنظيمية والإعلام. وتستخدم "براند فاينانس" سجل الأداء المتوازن لقياس قدرة الرئيس التنفيذي على حماية العلامة التجارية للشركة وتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ويتضمن مؤشر حماية العلامة التجارية ثلاث ركائز أساسية تشمل عوامل: "الإنصاف" والتي تعكس التصورات الحالية، وعوامل "الأداء" التي تعكس النتائج الملموسة لهذه التصورات، وعوامل "الاستثمار" التي تدعم الأداء المستقبلي. وتسترشد هذه الركائز الثلاث بمعايير فرعية مختلفة.

خلال عام 2022، تفوقت نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، فقد بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

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