مجلس الأمن السيبراني يفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في فئة أمن المعلومات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في فئة أمن المعلومات عن مبادرة النبض السيبراني وذلك خلال فعاليات القمة التي عقدت في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مختلف القطاعات والمحافل الدولية.

وتمّ الإعلان عن الفوز خلال حفل عقد بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وعدد كبير ورفيع المستوى من ممثلي مختلف دول العالم في قاعة جنيف للمؤتمرات.

وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني على النجاح الكبير الذي حققته مبادرة النبض السيبراني ، لافتا إلى أن تتويجها اليوم على منصة التكريم في هذا الحدث الكبير ما هو إلا ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة ودعمهم المتواصل لتعزيز مكانة دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف أن مبادرة النبض السيبراني حصدت بجدارة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في فئة أمن المعلومات وذلك تقديرا للكفاءة الاستثنائية في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير وأساليب الأمن السيبراني التي تتبناها الدولة حيث تكرم الجائزة الجهات التي تبدي أداء متميزا في ممارسات أمن المعلومات في التحول الرقمي.

وأوضح أن المبادرة تساهم في تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة ورؤية “نحن الإمارات 2031” لتكون الإمارات ضمن أفضل 3 دول في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني ودعم التحول الرقمي الآمن ورفع مستوى الأمن السيبراني وتحسين جودة الحياة الرقمية لكل المواطنين والمقيمين .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز