رئيس الدولة مهنئاً بيوم الطفل الإماراتي: الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أن الإمارات تسعى من خلال كل ما تقوم به اليوم إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد.

وقال سموه بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "في "يوم الطفل الإماراتي" نؤكد أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم.. يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.. الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل".

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