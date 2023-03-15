الإمارات تستعرض ريادتها الرقمية خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف

المصدر: جنيف - وام

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أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي الآمن عزز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية.

جاء ذلك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات تحت منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا والتي انطلقت فعالياتها بمشاركة دولة الإمارات راعياً بلاتينياً للحدث الدولي المهم، وذلك بحضور المهندس ماجد سلطان المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وحماد الحمادي مدير القنوات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية.

وقال الدكتور محمد الكويتي في كلمته ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة إن الإمارات لديها تجربة رائدة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية بما يضمن جودة الحياة الرقمية في مجتمع الإمارات وذلك عبر بنية تحتية رقمية فائقة التطور تعتمد على أحدث التكنولوجيا والتقنيات والمهارات على مستوى العالم في حماية الفضاء الإلكتروني. كما

تطرق الكويتي في كلمته إلى أهم مقومات نجاح الإمارات.

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