حاكم عجمان: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الجمركي

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه بديوان الحاكم، أمس، وفد مديري عموم الجمارك في الدولة الذين قدِموا للسلام على سموه بمناسبة عقد اجتماعهم في إمارة عجمان.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصت من خلال استراتيجيتها الجمركية على تعزيز التعاون الجمركي بين المستويين الاتحادي والمحلي لدعم وبناء قدرات القطاع الجمركي.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات المتطورة لتسهيل العمليات التجارية وتطوير العمل الجمركي في الدولة وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات ودعم تنافسية اقتصادنا الوطني.

ضم الوفد كلاً من: الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للجمارك، وراشد بن لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح مدير عام دائرة جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك، والدكتور محمد بن عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، وراشد سيف بن حماد الحفيتي مدير عام جمارك الفجيرة، وسلطان سعيد سلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين.

عزاء

إلى ذلك، قدّم صاحب السمو حاكم عجمان واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله أحمد عيسى بو شهاب السويدي.

وأعرب سموه - لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان أمس- عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد وإخوانه وأبناء عمه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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