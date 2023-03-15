99056 مؤمّناً عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف صندوق أبوظبي للتقاعد أن عدد المؤمن عليهم المشمولين بنظام التقاعد بلغ 99 ألفاً و56 مواطناً خلال عام 2022 يمثل الذكور منهم 52 ألفاً و340 بينما يمثل الإناث 46 ألفاً و716.

وقال خلف الحمادي المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد إن بداية 2022 شهدت إطلاق استراتيجيتنا الجديدة التي هدفت إلى إعادة رسم خارطة الصندوق المستقبلية تعزيزاً لريادته وبدء مرحلة جديدة تسعى للارتقاء بخدمات التقاعد عبر اعتماد خطط قصيرة الأمد لتسريع وتيرة الإنجاز وأخرى طويلة الأمد لضمان الاستدامة المالية.

وأضاف الحمادي إن نتائج عام 2022 جاءت مثمرة، إذ ارتفع عدد المؤمن عليهم المشمولين بنظام التقاعد إلى 99 ألفاً و56 مؤمناً عليه يمثل الذكور 52 ألفاً و340 بينما يمثل الإناث 46 ألفاً و716، كما بلغ عدد المتقاعدين 15 ألفاً و302 متقاعد، تشكل نسبة الذكور 73 % بينما شكلت نسبة الإناث 27 % ونحو 9996 مستحقاً، فيما ارتفع عدد جهات العمل إلى 2.198 جهة 332 جهة من القطاع الحكومي و1866 من القطاع الخاص إضافة إلى تقديم الصندوق لخدماته إلى المتقاعدين والمستحقين العسكريين.

ونوه إلى أن الصندوق توسع في مد الحماية التأمينية إلى فئات جديدة، إذ أتاح للعاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة للتسجيل في نظام التقاعد في أبوظبي مما أسهم في حمايتهم وحفظ حقوقهم، واستمر الصندوق في عمليات تحسين وتطوير خدماته وآلية العمل المتبعة في الصندوق، وأسفرت جهود فريق العمل عن الانتهاء من 35 مشروعاً أسهموا بصورة كبيرة في تطوير آلية العمل والخدمات التي نقدمها للمتعاملين بمختلف فئاتهم.

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