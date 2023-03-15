«زايد للإسكان» يفتح باب الحجز لمساكن السيوح 16 في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن فتح باب الحجز صباح أمس أمام المستفيدين للمراحل الثلاث الأولى من مساكن حي السيوح 16 في الشارقة «مساكن المجمع»، والتي تضم 438 مسكناً من مجمل 818 مسكناً في مساحة إجمالية تبلغ 1.3 مليون متر مربع وبتكلفة مليار درهم.

نظام الحجز

وأوضح المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن المساكن المخصصة للحجز ضمن مشروع حي السيوح 16، تتنوع لتصل إلى 13 نموذجاً تتراوح من غرفتي نوم إلى 5 غرف نوم لكل نموذج، وأن البرنامج أتاح للمستفيدين من المشروع حجز وحداتهم السكنية بكل سهولة عبر نظام الحجز الإلكتروني للمجمعات السكنية، في تطبيق الهاتف الذكي والموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك تحقيقاً لرؤية حكومة الإمارات الهادفة إلى إسعاد المواطنين عبر خدمات حكومية متوافرة على مدار الساعة.

ولفت إلى أنه عبر النظام الذي تم ابتكاره عام 2015، وتطويره العام الجاري ليتواءم مع الزيادة في عدد المستفيدين، وليراعي السرعة في الحجز، وتقليص الوقت، وإمكان الحجز من بعد من دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين، يمكن للبرنامج إدارة جميع المجمعات السكنية من ناحية ترشيح المستفيدين من قرارات المساكن الحكومية وقيامهم باختيار نماذج المساكن وحجز الوحدة السكنية إلكترونياً وأيضاً متابعة جميع القرارات حتى تسليم المسكن للمستفيد، ويعد أول نظام حكومي على مستوى المنطقة في مجال اختيار المسكن بما يتوافق مع رغبات مواطني الدولة وتطلعاتهم وآمالهم بمسكن العمر.

تكافؤ الفرص

وأوضح مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن نظام حجز المساكن يتم إلكترونياً بشكل كامل فيضمن الحوكمة والشفافة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين المرشحين للحجز.

فيما دعا المستفيدين إلى ضرورة طباعة رسالة الحجز من الموقع الإلكتروني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بعد حجز المسكن والإسراع في الانتهاء من الإجراءات المصرفية تفادياً لانتهاء مدة صلاح الحجز، مشيراً إلى أن الأولوية في الحجز تكون وفق أقدمية الطلب، واستيفاء المتطلبات كافة مؤكداً أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يسير بخطوات ثابتة نحو توفير المسكن المناسب واللائق للأسر المواطنة باختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لتوجهات وتوجيهات الحكومة الرشيدة.

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