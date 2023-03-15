«زايد العليا لأصحاب الهمم» تطلق مبادرة صديقي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة صديقي بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، يقدمها قسم الرعاية الاجتماعية والنفسية بمركز العين للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة، بهدف إنشاء جيل إماراتي داعم لمفاهيم الدمج والتمكين لأصحاب الهمم، ويسهم في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز العلاقة بين الطلبة من أصحاب الهمم، والمجتمع المدرسي بفئاته كافة.

ويستهدف مركز العين للرعاية والتأهيل مجموعة من المدارس بتنظيم ورش تعريفية عن المبادرة، وحصر أصدقاء أصحاب الهمم في المدارس، وتكريمهم أمام زملائهم ليكونوا مصدراً لتعزيز علاقة الصداقة بين أصحاب الهمم وغيرهم.

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