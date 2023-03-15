الإمارات والبحرين تبحثان التعاون القنصلي المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

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اجتمع فيصل عيسى لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية بمملكة البحرين بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

تطوير

بحث الجانبان في الاجتماع عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وجرى استعراض أعمال القطاع القنصلي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي فضلاً عن آليات التنسيق والتناغم ما بين الإدارات المعنية ونوع الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها سواء في الأحوال العادية وفي الأزمات.

وأوضح فيصل عيسى لطفي، الآلية المتبعة في نظام تصديق المستندات الإلكتروني (eDAS)، وهو نظام رقمي جديد لتصديق المستندات إلكترونياً تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في ما يخص أتمتة الخدمات المقدمة للمتعاملين في ظل تطوير حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات مصممة وفقاً لاحتياجات المتعاملين مشيراً إلى أنه تم تغيير رسوم التصديق وتبني رسم ثابت منذ بداية شهر فبراير 2023.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية بمملكة البحرين.

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