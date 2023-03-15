سلطان النيادي ينشر صورة فضائية للإمارات من المحطة الدولية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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نشر سلطان النيادي أمس عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة فضائية التقطها للدولة، وهو على متن المحطة الدولية، معلقاً عليها بالقول: «على الأرض أينما ذهبت تقودني خطاي إلى وطني الحبيب، وفي الفضاء، كيفما نظرت تبقى الإمارات وجهتي ومحطّ أنظاري».

ويواصل النيادي مهامه الموكلة إليه وإجراء التجارب العلمية وذلك منذ وصوله لمحطة الفضاء الدولية، حيث بدأ مؤخراً التجارب العلمية الخاصة بـعلوم «بيولوجية النبات»، من خلال (تجربة veg-05 الزراعية)، حيث قام بحفظ عينات من ثمار الطماطم التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك تمهيداً لتحليلها ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء، فيما تساعد هذه التجارب في كيفية فهم نمو النباتات بالفضاء.

وأجرى النيادي كذلك وفور وصوله للمحطة الدولية، بعض التجارب داخل مختبر وحدة «كيبو» اليابانية، بالإضافة إلى جولته المصورة للمحطة والتي شارك بها متابعيه على حسابه «تويتر» وتجوله داخل وحدة المراقبة «كوبولا»، والتي يشاهد من خلال نوافذها الكرة الأرضية من الفضاء.

200 تجربة

من ناحيتها، تعمل المهمة «سبيس إكس كرو 6»، ضمن البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، من بين مهامها على تركيب الأجزاء النهائية لـ «iRosa»، وهي الألواح الشمسية التي يتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية.

وسيجري رواد فضاء الطاقم أكثر من 200 تجربة علمية وعرض تقني سيتم إجراؤه خلال مهمتهم، سيتضمن بعضها أبحاث علمية جديدة ومثيرة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض ومن ثمّ الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض.

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