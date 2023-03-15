مؤتمر عمليات الفضاء عكس تطوّر الإمارات في القطاع

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أوضح فينشينسو جورجيو الرئيس التنفيذي لشركة «ألتك» الفرنسية المتخصصة في هندسة تكنولوجيا الطيران والفضاء، أن المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء عكس الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية والاستثمارات الضخمة للإمارات فيما يخص قطاع الفضاء، وأن المخرجات التي نتجت عن المشاركة العالمية الضخمة ضمن فعالياته، من شأنها أن تضيف للأبحاث والمعلومات المتخصصة التي من شأنها أن تدفع تطور وتقدم القطاع عالمياً.

وأضاف أن الشركة لها مساهمات وشراكات متنوعة مع الدولة لتطوير قدرات قطاع الفضاء، ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء بهدف تحديد فرص دراسة وتطوير حلول من أجل أنظمة استكشاف الفضاء والكواكب، لافتاً إلى أن هذا التعاون يركز على تطوير بعثات التجوال بين الكواكب، وتصميم أنظمة المركبات الجوالة وتكاملها، واستكشاف الأنظمة الأرضية المتقدمة.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الفضاء من أكثر التقنيات تقدماً حالياً، والتي تجد طريقها إلى صناعات أخرى، وبالتالي فإن قطاع الفضاء مسؤولة بشكل غير مباشر عن التقدم التقني في جميع القطاعات والمجالات.

بيانات كبيرة

وذكر أن الشركة ستطلق في يونيو المقبل، قمراً اصطناعياً جديداً «EUCLID»، لدراسة الطاقة المظلمة وفهم أصول الكون بشكل أفضل وذلك من خلال توفير كميات هائلة من البيانات، والتي سيتم عبرها استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم أبحاث علماء الفلك والفيزياء، لافتاً إلى أنه حالياً يتم استخدام هذه التقنيات المتقدمة لمعالجة البيانات الناتجة عن الأقمار الصناعية، لرصد الأرض ومراقبة التغيرات المناخية ومعدلات التلوث ومراقبة الحدود والتطور الحضري وغيرها من الاستخدامات المهمة.

وتطرق لمشروعات الشركة ومنها استكشاف القمر، حيث تقوم الشركة ببناء جميع الوحدات التي تسمح لرواد الفضاء بالعيش في محطة فضاء دائمة في مدار حوله، وتوفير الخدمات للقمر على نطاق واسع، بما في ذلك نظام اتصال الملاحة عبر الأقمار الصناعية الذي يسمح للبعثات الاستكشافية عليه بالتحرك وإنجاز مهامها على سطحه.

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