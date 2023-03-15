توفير 25 حصالة ذكية في المرافق العامة في دبي

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية دبي الخيرية عن خطة لاستعمال حصالات ذكية بدلاً من التقليدية المنتشرة في المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة، أكثر أمناً وسهولة وسرعة في التبرع، ومواكبة للتطورات التكنولوجية وتعزيز مسيرة التحول الذكي في الإمارة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي للإغاثة والتطوير «ديهاد» المنعقد في مركز دبي التجاري لعرض هذا النوع من الحصالات ضمن منصة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي المشاركة في الحدث.

تصاميم

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية لـ«البيان»: إن «دبي الخيرية» وفرت 25 حصالة ذكية في بعض المواقع التجارية والحكومية في دبي حتى الآن ذات تصاميم متنوعة بحسب المكان الموضوعة فيه، وثمة خطة لاستعمال النوع الجديد في الأماكن والمرافق العامة بدلاً من حصالاتها التقليدية، مع إبقاء عدد منها مراعاة للحاجة إليها من قبل بعض المتبرعين الراغبين في التبرع بالفئات النقدية المختلفة مباشرة بوضعها في الحصالة وخصوصاً بعد إنهاء عمليات الدفع عند الشراء من تلك المراكز والمنافذ التجارية والمؤسسات والمراكز الحكومية.

وأكد السويدي حرص الجمعية على تطويع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وإيجاد الحلول المناسبة لتطوير المبادرة وبطاقات التبرعات وتنفيذها، ما يضمن تحسين جودة خدماتها، ورفع كفاءة مخرجاتها.

وأضاف: لدبي الخيرية السبق في ترجمة توجيهات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي للبدء بالتحول الذكي لحصالات جمع التبرعات في الإمارة المملوكة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات في دبي، وللجمعية العشرات من هذه الأجهزة الذكية التي وزعنا منها حتى الآن 25 حصالة في مواقع متفرقة من الإمارة، فيما تنتظر البقية الحصول على موافقة دائرة الشؤون الإسلامية أولاً ثم الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في توفير حصالات ذكية فيها.

تحول ذكي

وأوضح السويدي أن الحصالة الذكية الجديدة التي تم تصميمها بطريقة عصرية تواكب مسيرة التحول الذكي في الإمارة، وتوفر خاصية التبرع عبر كل من «جوجل بي، أبل بي، بوابة حكومة دبي الذكية، الرسائل النصية، العملات الرقمية المشفرة»، ومع هذه الخاصية أصبح من غير الحاجة التوجه مباشرة إلى مقر الجمعية أو إلى أكشاك التبرع المنتشرة في أكثر من مكان في الإمارة من أجل التبرع للمشروعات الخيرية التي تبنتها الجمعية.

وبين أنه بإمكان الحصّالة الذكية معرفة مدى استحقاق شخص ما للمساعدات عبر استخدام بطاقة الهوية، ومعرفة ما إذا سبق أن حصل على تبرّع أو مساعدة من الجمعية.

وتوقع المدير التنفيذي أن تحدث «الحصالة» الذكية فرقاً في حجم التبرعات الواردة إلى الجمعية، فتأثيرها سيكون كبيراً ونتوقع زيادة في حجم التبرعات قياساً على الحصالات التقليدية. ودعا المسؤول الجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون مع دبي الخيرية لتوفير هذه الحصالات في مقارها ومراكزها، والإسراع في إصدار الموافقات على ذلك تحقيقاً للمنفعة العامة، والإسهام في تعزيز المسؤولية المجتمعية في دبي خصوصاً والدولة عموماً، لتوسيع دائرة المستفيدين من التبرعات الواردة إلى الجمعية.

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