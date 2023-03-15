«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير «الحكومة الإلكترونية» 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.

واطلع المجلس على تقرير أعمال دائرة الحكومة الإلكترونية لعام 2022م، وتضمن مختلف الأعمال والمشروعات التي عملت عليها الدائرة طوال العام لخدمة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، والتي بلغت 147 جهة مستفيدة.

وشمل التقرير إحصائيات أهم الخدمات المقدمة، ونسب الاستفادة من البنية التحتية الإلكترونية للدائرة، والدعم التقني الأمني، والممارسات الحديثة المستخدمة في قطاع المعلومات.

خطط

كما تضمن التقرير خطط الدائرة المستقبلية لتطوير البنية التحتية بهدف إنشاء ركيزة رقمية تتسم بالشفافية والفعالية والأمان لكل الجهات الحكومية، وتواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع التقني.

احتفالات

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على تقرير لجنة الإمارة لاحتفالات عيد الاتحاد 51 والذي نظمته اللجنة في كل مدن ومناطق إمارة الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية ومشاركة مختلف فئات وشرائح المجتمع تعزيزاً للولاء والانتماء وتأكيداً على قيمة الاتحاد وأهميته والافتخار بمنجزاته ومكتسباته. وشملت الفعاليات الحفلات الفنية والعروض الوطنية والأنشطة المجتمعية والتراثية والترفيهية التي عكست مشاعر الاعتزاز باتحاد الدولة وما حققه من إنجازات طيلة مسيرته، وتضمن التقرير نسب التفاعل بين المجتمع ومختلف الفعاليات.

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