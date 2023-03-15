«وجدت نفسي».. قصص ملهمة لعمال أصبحوا رواد أعمال

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة تقدير العمالية، أن مبادرة (وجدت نفسي) تحتفي بقصص نجاح ملهمة لعمال قدموا إلى دبي للبحث عن فرص عمل من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، استطاعوا خلال سنوات عملهم أن يصبحوا رجال أعمال وأصحاب مشاريع ومسؤولين كبار في الشركات التي يعملون بها، مشيراً إلى أن المبادرة ترسيخ عملي لبيئة الأعمال المثالية التي توفرها دولة الإمارات ودبي للمستثمرين والعمال من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن المبادرة تعتبر جزءاً مكملاً لجائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقد تم تحويلها إلى مبادرة دائمة، بعد النجاح الذي سجلته حلقاتها الخمس عشرة خلال دورتها الأولى، التي بثت خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي.

وأضاف بن سرور أن حلقات (وجدت نفسي) في دورتها الثانية التي سيتم عرضها على قناة سما دبي خلال شهر رمضان المبارك المقبل، ستشكل إضافة نوعية لرصيد دولة الإمارات في مجال التسامح المجتمعي ومدى الانصهار بين أبناء أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها، يسهمون جميعهم في بناء نهضتها كل في مجال اختصاصه.

حسومات

في السياق ذاته، قال رئيس جائزة تقدير العمالية خلال مؤتمر صحافي نظمته إدارة جائزة تقدير العمالية: إن عدد العمال الذين استفادوا من بطاقة الحسومات الخاصة بجائزة تقدير ارتفع إلى 210 آلاف عامل يعملون في قطاعات اقتصادية مهمة في دبي، استطاعوا بفضل هذه البطاقة توفير ملايين الدراهم سنوياً على شكل حسومات وعروض خاصة توفرها لهم محال تجارية تعمل في دبي.

مشيراً إلى أن عدد العمال المستفيدين من هذه البطاقة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم المخصصة لشريحة العمال من أصحاب الياقات الزرقاء، سيرتفع باستمرار مع كل دورة من دورات الجائزة.

من جهته قال عبدالواحد جمعة المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في مؤسسة دبي للإعلام: إن شراكة مؤسسة دبي للإعلام وجائزة تقدير العمالية تأتي من منطلق إيمانها بدعم المبادرات الوطنية، خصوصاً المتعلقة في ملفات حقوق الإنسان ودعم جميع الملفات المتعلقة بشأنها، حيث تشكل الشراكة .

إضافة نوعية لتعزيز جودة الحياة والعمل في دبي، وتحظى الجائزة باهتمام واسع تقديراً لمساهمتها في تحفيز الشركات والعمال في دبي، على بذل المزيد من الجهود من أجل إرساء معايير تحتذى في مجال رعاية العمال وتعزيز الإنتاجية والولاء الوظيفي وجودة المشاريع وسرعة تنفيذها.

تنافسية

بدوره، قال عبدالهادي السعدي الرئيس التنفيذي لشركة (بي أتش أم كابيتال)، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية والراعي الحصري لمبادرة (وجدت نفسي) في دورتها الثانية:

إن الإمارات على رأس قائمة أفضل دول العالم في مجال التنافسية في مؤشرات اقتصادية متعددة، وليس غريباً أن تشكل مبادرة (وجدت نفسي) صفحة جديدة في كتاب نجاحات الاقتصاد الوطني ومرونة هذا الاقتصاد في خلق قوانين وآليات عمل مثالية تدفع باتجاه نجاح المشاريع وتوفير فرص النجاح للعمال المتميزين، وهذا ما توضحه حلقات (وجدت نفسي) في شهر رمضان المبارك.

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