«ديهاد 2023» يشهد توقيع اتفاقيات إغاثية وإنسانية عالمية

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2023»، والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي. وشهد المؤتمر توقيع اتفاقات إغاثية وإنسانية، كما ركزت الجلسات على موضوعات عدة ناقش فيها الحضور سبل تسخير الموارد لضمان جودة الصحة والتعليم لتشمل الجميع.

شراكة استراتيجية

وفي جلسة بعنوان «تعبئة الموارد من أجل مستقبل أفضل» ترأسها عبدالعزيز الغرير، الرئيس والمؤسس المشارك لمؤسسة الغرير الخيرية، أكد فيها الواجب الأخلاقي في توفير تعليم عالي الجودة للشباب، والحاجة الماسة للعمل على تأهيل الجيل الجديد لضمان قدرته على الاستفادة من الفرص المستقبلية.

وقال عبدالعزيز الغرير: بشراكاتنا الاستراتيجية مع 20 منظمة في المنطقة، نجح صندوق عبدالعزيز الغرير لتعليم اللاجئين في تأهيل 62 ألفاً من الشباب في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، وإنني على يقين من أنه بتضافر الجهود يمكننا تحقيق المزيد عبر توجيه الدعم اللازم للمحتاجين.

تحديات

ومن جانبه ألقى فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كلمة أشار فيها إلى التحديات التي يواجهها قطاع المساعدات الإنسانية في تغطية الاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان دعم المجتمعات المحلية المعرضة للخطر إذ يواجه العالم اليوم أزمة طويلة الأمد تتمثل في التدهور الاقتصادي والفقر وانعدام الأمن الغذائي والجهود المبذولة للتصدي لتلك الصعوبات.

رؤى

وبدوره طرح الدكتور يرلان بايدوليت، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي سبل استدامة برنامج الأمن الغذائي لأفغانستان وبحث الرؤى المستقبلية لبرامج الإغاثة الإنسانية وكيفية بناء قاعدة متينة وشراكة مستدامة بين الدول المعنية بالأعمال الإنسانية لإيصال رسالة السلام.

وفي إطار النظرة المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهتم بتمكين شبابها ورفع مستوى وعيهم بأهمية الخدمة الإنسانية والمجتمعية، استضاف معرض ومؤتمر ديهاد هذا العام جلسة بعنوان «أطفال ديهاد»، شارك فيها مجموعة من الأطفال رؤاهم وتطلعاتهم للمستقبل وطموحاتهم في شأن التنمية المستدامة وسبل تسخير طرائق جديدة لمساعدة الدول النامية، وإنهاء أزمة الفقر في العالم.

وتأتي مشاركة «أطفال ديهاد»، إيماناً من مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة بأن التخطيط لمستقبل ناجح يبدأ بإعداد هذه الشريحة من المجتمع والاستثمار في عقولهم وتنميتها وتوجيهها إلى خريطة طريق تضع الأعمال الإنسانية في المقدمة.

مبادرات

وفي إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة كان من بين المشاركين في ديهاد 2023 فرقة «ماساكا كيدز أفريكانا»، الذين تمكنوا بموهبتهم الفنية من دعم ومساعدة المجتمع المحلي في بلدهم الأم أوغندا، فقدموا مجموعة من الفقرات الترفيهية، التي أضفت أجواء البهجة والأمل في قلوب الحضور.

وإلى ذلك تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم شملت توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة والمجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية «MAPIM» بغرض وضع الإطار الناظم للتعاون والتنسيق في السعي المشترك للتعاون المرتقب بين الطرفين في المشروعات الإنسانية وإدارة التنمية الإنسانية المستدامة.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة والمدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في شأن تعزيز أوجه التعاون في سياق التعليم الرقمي وبرامج المدارس الرقمية والتي تشمل تبادل الخبرات بين الطرفين ودعم الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المنظمات والوكالات الإنمائية العالمية، والتعاون في البرامج التعليمية وبرامج بناء القدرات.

وعلى هامش أعمال معرض ومؤتمر ديهاد هذا العام تم توقيع مذكرة تفاهم بين الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ومستشفى أبولو بهدف التعاون على تحقيق المنفعة المتبادلة والنهوض بمجال الصحة وتمكين المهنيين الطبيين والصحيين.

كما وقعت مؤسسة الخير مذكرة تفاهم مع Life USA لإرسال المساعدات الطبية للمستشفيات في بنغلاديش، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع حملة مساعدات جزر المالديف لدعم الروهينجا.

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