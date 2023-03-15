1220 عملية جراحية ضمن برنامج الأطباء الزائرين في 2022

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن برنامج مكتب الأطباء الزائرين، الذي تديره منذ 2015 أثمر خلال العام الماضي عن استقبال قرابة 300 طبيب وإجراء نحو 1220 عملية جراحية ضمن 49 تخصصاً طبياً متنوعاً، حيث تم تقديم نحو 5900 استشارة طبية، وتنفيذ ما يقارب 440 زيارة، وذلك في مختلف المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأكدت الدكتورة نور المهيري مدير مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة، أن برنامج الأطباء الزائرين شكّل نقلة نوعية في مجال تبادل واكتساب الخبرات والتجارب، حيث حرصت المؤسسة على استقطاب الأطباء من المنشآت الصحية العالمية لتقديم أفضل الخبرات العلاجية في معظم التخصصات الطبية للمرضى، وتحقيق أفضل الممارسات وأرقى معايير الجــودة والتميـــــز، بالإضافة إلى تجنيب المرضى مشقة السفر إلى وجهات علاجية خارج الدولة.

سياحة علاجية

وأضافت إن البرنامج ساهم في تعزيز السياحة العلاجية في الدولة من خلال تمكين المرضى من الحصـــول علـــــى الخدمـــــات التشخيصية والعلاجية للأطباء والاستشارييـن الدولييـن في التخصصات الحيويـة والنادرة في المستشفيات التابعة للمؤسسة بمختلف أنحاء الدولة.

مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على إثراء الخبرات العلمية والعملية للأطباء والكوادر الفنية الوطنية، بما يسهم في تحقيق قصص نجاح في التعامل مع الحالات الصعبة والنادرة، عبر إدخال التقنيات الطبيــة الحديثــــة، ونقل صورة إيجابية عــــن مدى كفاءة وجودة القطاع الصحي فـــي الإمـارات.

وكشفت المهيري أن المؤسسة أبرمت خلال مؤتمر الصحة العربي 2023 الذي اختتم أعماله مؤخراً، حزمة من مذكرات التفاهم واتفاقية التعاون المشترك، لتعزيز برنامج الأطباء الزائرين، وتضمنت الجهات التي تم إبرام المذكرات معهم كلاً من مستشفى جامعة إنديانا، ومستشفى جريت اورموند ستريت للأطفال لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ومستشفى عيادة لندن، ومستشفى جامعة شيكاغو الطبي، ومستشفى جامعة جورج واشنطن، ومستشفى نيشن وايد للأطفال، ومستشفى آن وروبرت إتش لوري للأطفال في شيكاغو.

جراحات روبوتية

وأجرى الأطباء الزائرون أكثر من 357 جراحة روبوتية منذ فبراير 2019 في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، حيث تعتبر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول جهة صحية على مستوى دولة تستقطب الروبوتات الجراحية، كما نجحت المؤسسة في تدريب أول طبيبة إماراتية في مجال الجراحة الروبوتية النسائية.

وتمكنت المؤسسة من توفير خدمة الاستشارة الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة ضمن البرنامج لتمكين المرضى والأطباء في المؤسسة من الحصول على استشارة ثانية في الحالات الحرجة، كما فعّلت العيادة الإلكترونية عن بعد في التخصصات الجراحية للمتابعة قبل وبعد العمليات، إلى جانب تفعيل العيادة الإلكترونية للتخصصات الباطنية.

وقاد البرنامج منذ عام 2021 إلى استقطاب نخبة من الأطباء الزائرين من أطباء القلب الذين أسهموا في تعزيز خدمات مركز القلب عبر إجراء جراحات نوعية للقلب مثل إصلاح واستبدال صمامات القلب عبر الجلد، والتكنولوجيا الروبوتية وغيرها، حيث وصل عدد عمليات القسطرة إلى أكثر من 200 قسطرة، وما يقارب من 20 جراحة قلب مفتوح.

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