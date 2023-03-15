خالد بن محمد بن زايد يشيد بمشاريع الطلاب في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في نسختها الرابعة عشرة، التي تُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتستمر حتى اليوم.

رافق سموّه، خلال الزيارة، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ حيث التقى سموّه عدداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين من أصحاب المواهب المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، وأشاد سموّه بما أنجزوه من مشاريع قائمة على التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد في استشراف وبناء المستقبل الاقتصادي للإمارات.

كما التقى سموّه المتسابقين المشاركين في تحدى «مبرمج المستقبل»، الذي يقام لأول مرة ضمن فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وقد استقطب هذا التحدي 100 مبرمج إماراتي من الصفوف السادس وحتى الثاني عشر.

وتُقام فعاليات هذه المسابقة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وينظّمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بشكل سنوي، ضمن مبادرة مهارات الإمارات، التي تهدف إلى زيادة الوعي بالتعليم المهني والتقني ورفع المستوى الوطني للقدرات التكنولوجية المتقدمة بين الشباب الإماراتي.

وكان معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة دشن، أمس، رسمياً المنافسات، وحضر إلى جانبه، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

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