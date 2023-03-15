1800 مراجع لعيادات القلب بمستشفى الجامعة في الشارقة شهرياً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور أحمد العبيد استشاري أمراض القلب التداخلية بمستشفى الجامعة بالشارقة لـ (البيان)، أن عيادات القلب بالمستشفى، تستقبل شهرياً ما يقارب 1800 مريض شهرياً، 15 % منهم يحتاجون إلى إجراءات تداخلية استقصائية، و12 – 13 % يحتاجون إلى إجراءات تداخلية علاجية، مثل زرع البالون، وزرع الدعامة في الشرايين.

كما أن هناك ما بين 2-3 % يحتاجون إلى مراقبة في العناية المركزة، وأن 1 إلى %2 من المرضى من الذين يحتاجون إلى استقصاء إسعافي، يدخلون المستشفى عن طريق قسم الطوارئ.

وقال الدكتور العبيد: إن عيادات القلب بالمستشفى، تقدم الخدمات العلاجية لمرضى القلب، في ما يتعلق بإجراءات القلب التداخلية، من قسطرة تشخيصية وقسطرة علاجية، وأخرى إسعافيه، إضافة إلى زراعة بطاريات القلب المؤقتة والدائمة، واستقصاءات القلب غير التداخلية، مثل تخطيط القلب، واختبار الجهد، وجهاز مراقبة القلب الدائم، والذي يدوم ما بين 3 – 5 سنوات.

لافتاً إلى أن مدة الإقامة في المستشفى لمريض القسطرة، إذا كانت قسطرة تشخيصية، يوم واحد، والقسطرة العلاجية للحالات غير الحرجة، يحتاج المريض إلى يومين، والقسطرة الإسعافية يحتاج إلى مراقبة 3 أيام، منها 24 – 48 ساعة في العناية المركزة.

أسباب وراثية

وأكد الدكتور العبيد أن الإصابة بأمراض الشرايين القلبية، قد تكون نتيجة لأسباب وراثية لا يمكن تجنبها، ولكن التشخيص المبكر من الممكن أن يسهم في العلاج الجيد.

كما أن هناك الكثير من الأمراض المكتسبة من البيئة، ومن خلال نمط التغذية، يمكن تجنبها بممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي، إضافة إلى ضرورة الزيارة الدورية لطبيب القلب، خصوصاً مع وجود عوامل مؤهلة لأمراض القلب، مثل التقدم في العمر، التدخين، السمنة، وكذلك عوامل الخطورة من عدم انضباط ضغط أو سكر أو كوليسترول.

الابتعاد عن التدخين

وأوضح أن الدراسات أثبتت أن هناك تناسباً طردياً ما بين الارتفاع المزمن للسكر أو الكوليسترول الضار في الدم وأمراض القلب الإكليلية، كما أن الدراسات البحثية تؤكد أن ضبط عوامل الخطورة والابتعاد عن التدخين، يعد من أهم العوامل الأساسية في تخفيض الإصابة بأمراض القلب الاكليلية، مضيفاً:

إن أمراض القلب الروماتيزمية قلّت في الثلث الأخير من القرن الماضي، بسبب تناول المضادات الحيوية، وحالياً من النادر أن نرى مثل تلك الأمراض، بسبب المعالجة الجيدة للالتهابات البكتيرية التنفسية أو البلعومية المسببة.

وختم استشاري أمراض القلب التداخلية بمستشفى الجامعة بالشارقة: يمكن الوقاية من الكثير من أمراض القلب، باتباع نمط حياة صحي، يشمل تغذية صحية، ورياضة وصحة نفسية جيدة، بالبعد عن التوتر، ومتابعة دورية مع طبيبك للاطمئنان.

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