«طرق دبي» تحدّث برمجيات مركز التحكم بالمترو والترام

المصدر: دبي - البيان

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أجرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عمليات تحديث لبرمجيات مركز التحكم بالمترو والترام، حيث تعاونت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع شركة «كيوليس ام اتش اي» المشغلة لمترو وترام دبي، لتطوير حلول برمجية جديدة من شأنها مساعدة مركز التحكم في العمليات (OCC) بشكل أفضل.

رقمنة

ويساعد البرنامج الجديد في رقمنة الإجراءات التي يمكن عرضها على جهاز لوحي أو أجهزة ذكية، مما يلغي الحاجة إلى طباعة المستند قبل استخدامه. ويتماشى هذا المشروع مع الاستراتيجية اللاورقية التي تهدف إلى جعل دبي مدينة مؤتمتة بالكامل وتقليل الاعتماد على الورق.

ونجح مترو وترام دبي في تحويل الإجراءات الحالية إلى 760 مخططاً انسيابياً ديناميكياً، وقد تم تأهيل جميع موظفي العمليات والتشغيل مع نهاية عام 2022 للعمل على النظام الجديد، من مركز التحكم. وبلغ عدد الموظفين المؤهلين أكثر من 700 موظف.

وتسهل التقنية الجديدة على الموظفين العثور على الإجراءات والتعليمات الرقمية، وتعرض خطوات العملية بأكملها، كما تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها، والطرق الصحيحة للتعامل مع المواقف الحرجة التي قد تؤثر على أداء مترو وترام دبي.

سرعة

وتهدف الحلول البرمجية الجديدة إلى تقليل مدة استجابة موظفي OCC لتحديد وتنفيذ السيناريوهات الصحيحة، وتعزيز سرعة استجابة الفريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وتم إنشاء المخطط الرقمي باستخدام العمليات والإجراءات الحالية، مع فريق من الخبراء المتخصصين الذين تمكنوا من وضع سيناريوهات لرحلة شاملة لتوفير حلول سريعة وفعالة.

وتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث تم في المرحلة الأولية تصميم وتطوير النظام، تلاها اختبار صارم للنظام لضمان عمله وفق المعايير الدولية. وفي المرحلة الثانية، تم تنفيذ عمليات واسعة النطاق عن بعد، تغطي جميع الأدوار الحيوية داخل مركز التحكم عن بعد، وجميع مواقع مترو وترام دبي. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة قبل إطلاقه استكمل المشروع، ليكون خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح ومقدمة نحو المزيد من الإنجازات وتحسين الخدمات المقدمة بما يعزز إسعاد المتعاملين.

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