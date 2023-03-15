بحث التعاون بين شرطة دبي والأمن العام البحريني

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، وفداً بحرينياً برئاسة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين الشقيقة.

وجرى خلال الزيارة، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعدو القائد العام لشرطة دبي، وعدد من الضباط من كلا الجانبين.ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.

وأشار المري خلال اللقاء إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل كافة وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وفي ختام زيارة الفريق الحسن للنادي، سلمه معالي الفريق المري، درعاً تذكارية «درع القمة الشرطية العالمية»، بمناسبة الزيارة.

زيارة

ثم قام الفريق طارق بن حسن الحسن، والوفد المرافق له، بزيارة مركز شرطة الخوانيج، وكان في استقباله اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومديرو الإدارات العامة في قطاع البحث الجنائي ومديرو مراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في شرطة دبي في مختلف المجالات.

واستمع الوفد الضيف في الزيارة إلى شرح عن دور مراكز الشرطة، ومهامها والدور الخدمي الذي تؤديه في مناطق الاختصاص، إضافة إلى ما تقدمه من عمل جنائي ومروري عبر كوادره الشرطية، وآليات عملها، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص.

خدمات

كما استمع الوفد إلى شرح عن مركز الشرطة الذكي، والخدمات الشرطية التي يقدمها لفئات المجتمع كافة وبطريقة ذكية، ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة عبر 7 لغات مختلفة، ومنها خدمات رئيسة وهي الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكان تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

تكنولوجيا

كما اطلع رئيس الأمن العام في مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له، على قاعة «ديلي بريف» الهادفة إلى الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة، وتسخير التكنولوجيا والتطورات التقنية الحديثة من أجل تطوير كوادرها.

دوريات

كما اطلع الوفد الضيف على الدوريات الشرطية الأمنية السياحية، ودوريات الخيالة ودوريات الدراجات الهوائية، ومنظومة الطائرات من دون طيار «درونز»، والتي تستخدمها شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

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