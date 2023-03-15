1000 موقف حافلات عبر التطبيقات الذكية في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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كشف المهندس سامي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل في عجمان، عن إنفاق الهيئة 15 مليون درهم لدعم مشاريع الاستدامة للشركات العاملة في مجال قطاع النقل العام في الإمارة منذ عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة في كافة مشاريع الهيئة، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وتبني خطط استراتيجية ترسخ مفهوم الاستدامة.

وقال إن هناك 24 موقفاً مستداماً، منها 3 مواقف تم طباعتها بنظام الـ (3d)، كما سيتم تخطيط مواقف جديدة في منطقة الزاهية والمنتزي، لافتاً إلى أن هناك 1000 موقف للحافلات الافتراضية للجمهور، والذي يمكنه استخدامها عبر التطبيقات الذكية للهيئة الخاصة بـ (حافلات تحت الطلب).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في منطقة الزوراء في عجمان، ويأتي تنظيمه تماشياً مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة وتسليط الضوء على دور الهيئة في توظيف الاستدامة ضمن منظومة النقل في حكومة عجمان.

بالإضافة إلى دور شركات الامتياز في تعزيز الاستدامة البيئية في إماره عجمان، كما تم خلاله إطلاق 5 مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية كإضافة لأسطول مركبات الأجرة العاملة في الإمارة.

خطة

واستعرض الجلاف جهود ومساهمات الهيئة في الاستدامة وتطبيقها في منظومه النقل بالإمارة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية التي تضر بالغلاف الجوي وبطبقة الأوزون نتيجة لاحتراق الوقود المستخدم في المركبات، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت خطة لاستدامة خدمات منظومة النقل، ولا سيما أسطول مركبات الأجرة.

والذي تستهدف من خلاله استخدام كل أنواع الطاقات النظيفة البديلة للوقود في أسطول مركبات الأجرة، حيث توفر الهيئة عدداً من أنواع المركبات الصديقة للبيئة، منها مركبات تعمل على الغاز الطبيعي والهجينة والكهربائية والهيدروجينية.

كما تستهدف الهيئة تحويل كافة أسطول مركبات الأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة، حيث بلغت نسبة المركبات الصديقة للبيئة في العام الحالي 81 % من إجمالي أسطول مركبات الأجرة.

وأوضح أن هيئة النقل في عجمان تعمل على 4 محاور من أجل تعزيز الاستدامة منذ عام 2018 وحصلت على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال في العام 2020 والتي تعتبر العمود الرئيسي لاستدامة المشاريع والاستثمار الأمثل في الموارد والحفاظ عليها للأجيال المقبلة والحفاظ على صحة وسلامة البيئة.

مواكبة

ومن جانبه أفاد الشيخ سعيد بن ماجد القاسمي المدير التنفيذي لشركة العربية لمركبات الأجرة، بأنه تم إطلاق مركبات أجرة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وبهدف تعزيز الاستدامة.

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