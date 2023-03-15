«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تؤهل قيادات «المالية الكويتية»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدورة الثانية من برنامج القيادات والتميز في القطاع الحكومي بتأهيل دفعة ثانية من قيادات وزارة المالية في حكومة الكويت «فئة المراقبين والمديرين».

وتأتي الدورة الثانية من البرنامج تأكيداً على حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على رفد القيادات الحكومية في المنطقة والعالم بأحدث التجارب والخبرات العملية في العمل الحكومي، وإكساب القيادات المهارات اللازمة لتنفيذ الخطط الحكومية كافة وفق الأهداف الموضوعة.

واستمرت الدورة الثانية من برنامج القيادة والتميز في القطاع الحكومي 5 أيام، وتألفت من 5 محاور وهي حكومة المستقبل والتّوجهات الحكوميّة المستقبليّة، والاستراتيجيات واستشراف المستقبل، والتحولات والحتميات والتقنيات المؤثرة في المستقبل، وإدارة التغيير في العصر المضطرب، والتوجهات الإدارية الحكومية الحديثة.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «نحرص في الكلية على نقل خبراتنا وتجاربنا كافة إلى حكومات الإمارات والمنطقة والعالم، وتأهيل قياداتها وفق أحدث الرؤى العالمية ليكونوا أكثر مرونة ومواكبة للمتغيرات العالمية.. سعداء بتخريج دفعة جديدة من وزارة المالية في دولة الكويت الشقيقة، وسنعمل من كثب على زيادة التعاون مع مختلف شركائنا في المنطقة من أجل نقل تجربة دولة الإمارات الحكومية الرائدة والإسهام في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي».

منهج

وتسعى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتقديم أحدث المنهجيات بما يخدم تعزيز مهارات العاملين في الإدارة الحكومية.

وتم تصميم برنامج «القيادة والتميز في القطاع الحكومي» وفق أحدث المنهجيات التعليمية، وعبر الجمع بين البحث الأكاديمي وخبرة التعليم التنفيذي جرى تقديمه من قبل نخبة من الأساتذة والخبراء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

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