«بيت الخير» تبدأ توزيع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة

المصدر: دبي - رامي عايش

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بدأت جمعية بيت الخير مع بداية الأسبوع الثالث من شهر شعبان تنفيذ مشروع المير الرمضاني، الذي رصدت له 4 ملايين و750 مليون درهم ضمن حملتها الرمضانية «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، التي تهدف إلى دعم وإسعاد ما يزيد على 58 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بياناتها، سوف تساعد الجمعية خلال الشهر الفضيل أكثرهم حاجة.

وسيتم الانتهاء من المشروع واستلام المستحقين للمواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث يستفيد من هذا المشروع الإنساني 3000 أسرة مسجلة لدى أفرع الجمعية، وفق نظام التوزيع الأسهل للمستحقين في كل إمارة، بحيث تتسلم الأسر المير الرمضاني عبر الهوية الوطنية، بموجب اتفاق «بيت الخير» مع الجمعيات التعاونية في الدولة، وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة لاستلام المير الرمضاني.

وبإمكان الأسرة المستفيدة سحب احتياجاتها الغذائية الرمضانية على مراحل من رصيد حساب المير المقرر لها، ولمدة كافية تصل إلى ما بعد رمضان، كما سيتم تسليم بعض الأسر قسائم المير، لتصرفها من الجمعيات التي تعاقدت معها «بيت الخير».

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