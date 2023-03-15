«إيواء» يستعرض الرعاية والحماية المجتمعية للطفل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استضاف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، التابع لدائرة تنمية المجتمع، ضمن فعاليات ملتقاه السنوي الثاني بعنوان «الاستدامة في تنمية الطفولة»، مسؤولين وخبراء من وزارة التربية والتعليم ودائرة تنمية المجتمع وهيئة الطفولة المبكرة، في نقاشات حول بيانات وبحوث الرعاية والحماية ودورها في تنمية الطفولة، وتعزيز قوانين وأنظمة حماية الطفل المجتمعية، والمحددات السلوكية والاجتماعية والثقافية لحماية ورعاية الطفولة.

وأكدت سارة شهيل، مدير عام المركز في كلمتها الافتتاحية، أن أهداف ملتقى «الاستدامة في تنمية الطفولة: الرعاية والحماية المجتمعية»، والمقام بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، جاءت انطلاقاً من مسيرة الاستدامة القائمة خلال عامنا الحالي في دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع تطلعات المركز إلى توحيد الجهود مع أفراد المجتمع أكثر فأكثر باستخدام الأصول المتاحة.

فيما، تحدثت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، عن كيفية توليد البيانات والبحوث والأدلة ضمن إجراءات حماية الطفل وآليات استخدام وحفظ البيانات.

وأفادت بأن البيانات تعد أساساً لبناء ومراجعة السياسات وتصميم البرامج وتطوير البحوث لدى جهات القطاع الاجتماعي بأبوظبي، مؤكدةً حرص الدائرة على رصد التحديات الاجتماعية المحيطة بالطفل، مع الحفاظ على السرية والخصوصية لجميع الأفراد، وذلك من خلال البيانات السجلية لدى الجهات المعنية، كوزارة التربية والتعليم وجهات إنفاذ القانون والمراكز الصحية، والاستبانات الكمية والنوعية التي يتم صياغتها على أسس علمية ومراجعتها للتناسب مع السياق الثقافي في دولة الإمارات، والرصد الإعلامي، وغيرها.

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