«الطفل» في مكتبة محمد بن راشد.. فعاليات مستدامة

المصدر: دبي- البيان

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عملت مكتبة محمد بن راشد، منذ افتتاحها في يونيو 2022، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية على المساهمة في تحفيز الشغف لدى الأطفال، من خلال توفير مكتبة الطفل المتخصصة، والمصممة وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تقدم على مدار العام العديد من الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، مساهمة على مدار فترة وجيزة بدور حيوي في تعزيز التعليم والتعلم لدى الأطفال، وتوفر لهم فرصاً لتوسيع معرفتهم وتحسين مهارات القراءة والكتابة، والاستكشاف، والتفكير النقدي، والابتكار، من خلال مجموعة واسعة من الكتب المميزة.

كما تحظى المكتبة بزيارات مستمرة من بينها زيارات لطلبة المدارس ودور التعليم العربية والأجنبية على مدار العام، فقد شهدت حتى الآن قرابة الـ 40000 زيارة من مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية والمحلية والدولية.

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