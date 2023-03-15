سارة الأميري: مسيرة ممتدة لتمكين أجيال الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن يوم الطفل الإماراتي مناسبة نحتفي من خلالها بمسيرة ممتدة في مجال رعاية الأطفال وتمكين أجيال الإمارات وتتويجاً لنهجها المستمر في دعم الأطفال والاستثمار بهم باعتبارهم الثروة الحقيقية.

وقالت معاليها: نواصل جهودنا في قطاع التعليم لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأجيال الإمارات، وذلك اتباعاً لنهج آبائنا المؤسسين والقيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانيات لمستقبلهم، موضحةً أن دولة الإمارات راهنت منذ تأسيسها على الإنسان واستثمرت به باعتباره محوراً لتحقيق التنمية الشاملة والأساس الذي تنطلق منه لتحقيق إنجازاتها في مختلف الميادين.

جهود

وأضافت: نحتفي بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار «حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة»، وهو ما يدفعنا لمضاعفة جهودنا من أجل تحقيق المزيد من الريادة في مجال رعاية الطفولة وإعدادهم معرفياً ومهارياً ونفسياً وجسدياً ليواصلوا مسيرة تميز الإمارات.

وأشادت معاليها بهذه المناسبة بجهود ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لما قدمته من دعم خلال السنوات الماضية، والذي كان له بالغ الأثر في الارتقاء في مجال رعاية الطفولة وترسيخ نموذج إماراتي عالمي في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز