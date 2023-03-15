صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس مجلس النواب البحريني

المصدر: المنامة - البيان

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة، رئيس الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والوفد البرلماني المشارك في أعمال الجمعية، المنعقدة بمركز البحرين العالمي للمعارض.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل العمل المشترك عبر الدبلوماسية البرلمانية وخلال المشاركات والفعاليات الدولية، وبما يحقق غايات وتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة فهي علاقات تاريخية راسخة، وتتسم بطابعها الخاص الذي جعلها نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية الشقيقة.

لافتاً إلى أن تلك العلاقات تتعزز وتقوى يوماً بعد آخر بفضل الروابط الودية بين قيادتي وشعبي البلدين في ظل قيادة كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين.

تضافر

إلى ذلك، أكد المجلس الوطني الاتحادي أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تأكيد قيم التكاتف وتضافر الجهود تجاه القضايا العالمية، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الشعوب المتضررة للنهوض وتحقيق نموها وازدهارها.

جاء ذلك في كلمة معالي صقر غباش رئيس المجلس، التي ألقاها نيابة عن معاليه عدنان حمد الحمادي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود الدول الأعضاء في الشبكة.

فوز

من جهة أخرى، فاز الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، بعضوية اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية.

جاء ذلك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حيث جمعت أكثر من 100 أمين عام من حول العالم، التي تعقد على هامش أعمال الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين.

وتقدم الدكتور عمر النعيمي بالشكر لأعضاء جمعية الأمناء العامين على ثقتهم وانتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية، مؤكداً أنه سيتم العمل مع جميع الأعضاء لمواصلة طريق النجاح والتميز لتكون جمعية الأمناء العامين أفضل منصة لتبادل أفضل الممارسات.

كما شاركت سارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع مكتب لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد، والدورة 211 للمجلس الحاكم المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى خلال اجتماع المكتب، عرض نشاط الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيغالي برواندا، وإبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء بيت العائلة الإبراهيمية، وما يمثله هذا الرمز الفريد من بناء جسور للتواصل والحوار، حيث يجمع الديانات الثلاث تجسيداً لوثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

زخم

وشاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، والدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري عضوتا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد، الذي عقد أمس ضمن اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد والدورة 211 للمجلس الحاكم في المنامة، وناقشت اللجنة موضوع «الزخم البرلماني لصالح مكافحة المعلومات المضللة، ومحتوى الكراهية والمحتوى التمييزي في الفضاء الإلكتروني».

وأكدت الدكتورة شيخة الطنيجي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الموضوع، أهمية الدور البرلماني والتشريع والرقابة، في مكافحة سوء استخدام الفضاء الإلكتروني في نشر الكراهية والدعاية المضللة والتمييز، ومن أبرز التحديات التي تواجه هذا الدور، طبيعة الفضاء الإلكتروني السريعة والمتغيرة، والتي تتطلب من البرلمانيين وضع تشريعات استباقية للحد من آثارها السلبية.

وشاركت الشعبة البرلمانية تجارب الإمارات في هذا المجال، وجهودها التي ترتكز على بناء بيئة تشريعية رادعة للتميز والكراهية، وداعمة للتسامح.

إلى ذلك، شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور علي النعيمي رئيس مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الدورة 211 للمجلس الحاكم الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد في البحرين.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عرضه دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، يتناول أنشطة الاتحاد والجمعية العامة منذ الدورة 210 للمجلس، فيما استعرض الأمين العام للاتحاد تقريراً حول أثر أعمال الاتحاد على البرلمانات الوطنية والمنظمات الأخرى للعام 2022.

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