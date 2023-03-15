وزيرة التخطيط المصرية تشيد بعلاقات الإمارات ومصر المتميزة

المصدر: وام

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أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، بالعلاقات المتميزة بين الإمارات ومصر.

وقالت السعيد، في كلمة خلال حفل جائزة مصر للتميز الحكومي، إن الاحتفال هذا العام يتزامن مع مرور خمسة أعوام على توقيع اتفاقية التعاون في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط بجمهورية مصر العربية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، وذلك في إطار تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين، وبغرض تطوير الإجراءات وتقوية القدرات المؤسسية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي وبناء القدرات بين البلدين.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية أثمرت عن إطلاق جائزة مصر للتميّز الحكومي التي نحتفل اليوم بإعلان أسماء الفائزين في دورتها الثالثة، علاوة على إطلاق مراكز الخدمات التكنولوجية، ومنها مركز خدمات مصر أسوان في نوفمبر الماضي، وقريباً في كل من الإسكندرية وشرم الشيخ، هذا إضافة إلى العديد من برامج بناء القدرات في الموضوعات المختلفة التي تقوّي من الأداء المؤسسي.

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