الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة في الإمارات

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

وأوضح أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية.

وذكر أن الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مشيراً إلى أن سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الخميس

الطقس: رطب على السواحل - صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً

مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق - انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ غرباً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي يصبح غائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والداخلية.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: متوسط الى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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