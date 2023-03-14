برعاية عبدالله بن زايد.. أولى فعاليات "الطريق إلى COP28" تنطلق غداً في مدينة إكسبو دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" .. تنطلق غدا أولى فعاليات "الطريق إلى COP28" التي تنظمها رئاسة المؤتمر ويقودها الشباب وذلك في مدينة إكسبو دبي.

تجمع هذه الفعالية التي تعد محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي وجمع الطاقات وحشد الجهود أكثر من 3000 من المعنيين من مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات وتوجيهها نحو مسارات وأولويات التنمية المستدامة.

وتشهد الفعالية عرض الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف COP28 وتسليط الضوء على جهود رئاسة المؤتمر لتشمل كافة المعنيين من أجل تضامن وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول العلمية ، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الوطني بموضوع تغير المناخ وحشد جهود كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الفرص التي يتيحها العمل المناخي.

كما توفر الفعالية منصات تفاعلية لتعزيز العمل والتطلعات المناخية التي يقودها الشباب في دولة الإمارات وتعزيز دورهم نحو مؤتمر الأطراف COP28 حيث يتماشى "الطريق إلى COP28" مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي من خلال تعاون كافة المعنيين وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة.

وتسلط فعالية "الطريق إلى COP28" الضوء على أولويات مؤتمر الأطراف COP28 والمبادئ التي يقوم عليها من خلال برنامج متنوع من الأنشطة التفاعلية بمشاركة الشباب الملتحقين بالخدمة الوطنية ونشطاء المناخ من الشباب وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم، كما يحضر الفعالية إلى جانب الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28 عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات.

كما تشهد الفعالية ورش عمل تركز على الموضوعات المتعلقة بالمناخ للتواصل مع الأطفال وتعزيز الوعي المعرفي لديهم وجذب اهتمامهم نحو مؤتمر الأطراف COP28 حيث يشارك اكثر من 1200 طفل إضافة إلى تنظيم 5 جولات مختلفة في أجنحة إكسبو و تنظيم 42 ورشة عمل تركز على الملفات المرتبطة بالمناخ إضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات مدة كل منها 20 دقيقة بقيادة رائد المناخ للشباب لمؤتمر الأطراف COP28.

وتنقسم الفعالية التي تنطلق غدا إلى ثلاثة برامج تبدأ بالبرنامج الصباحي للورش التفاعلية التي تهدف إلى إلهام وتعليم وتمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً لفهم موضوع تغير المناخ والتعامل معه بالتعاون مع برامج إكسبو للمدارس ويعقبه برنامج فترة ما بعد الظهر المخصص للشباب من خلال الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة والعروض التي ينظمها شركاء الحدث بما في ذلك وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب العربي أما البرنامج المسائي فيشكل الحدث الأساسي للفعالية وسيناقش خلاله الفريق القيادي لـ COP28 مع قادة العمل المناخي من الشباب تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات.

ويركز الحدث على أربعة محاور استراتيجية هي المشاركة والعمل والتعبير والتعليم ، كما سيشهد إطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وتعزيز حضور وجهود الهيئات التي تخدم الشباب في منظومة العمل المناخي العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز