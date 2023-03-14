طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً و الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14: 19 والمد الثاني عند الساعة 05:54 و الجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 22:36 .

بحر عمان: خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني عند الساعة 02:18 و الجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:44 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 31 20 90 35

دبي 31 20 90 40

الشارقة 31 18 90 40

عجمان 28 20 90 45

أم القيوين 29 18 85 40

رأس الخيمة 32 18 85 35

الفجيرة 28 22 70 45

العـين 32 22 55 20

ليوا 33 16 75 25

الرويس 27 20 90 35

السلع 28 20 90 35

دلـمـا 27 21 85 40

طنب الكبرى 28 22 80 45

طنب الصغرى 28 22 80 45

أبو موسى 28 22 80 45

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