أمازون تعتزم استضافة 100 ألف شركة ضمن متجرها في الإمارات
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي رسخت مكانتها عاصمةً للاقتصاد الرقمي
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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي رسخت مكانتها مركزاً للأفكار المبتكرة وعاصمةً للاقتصاد الرقمي وحاضنة للمواهب.
وقال سموه في حسابه على تويتر "برؤية محمد بن راشد، رسخت دبي مكانتها مركزاً للأفكار المبتكرة وعاصمةً للاقتصاد الرقمي وحاضنة للمواهب... اليوم، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، أعلنت "امازون" عزمها استضافة 100 ألف شركة أبرزها شركات إماراتية ضمن متجرها في الإمارات بحلول 2026 لطرح منتجاتها على نطاق عالمي واسع".