"الشارقة للتعليم الخاص": 5% الحد الأقصى للزيادة في رسوم العام الدراسي 2023 -2024

المصدر: الشارقة – البيان

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اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نسبة زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي القادم 2023-2024 بنسب متفاوتة حسب تقييم المدرسة، معلنة عدم شمول القرار المدارس الحاصلة على تقييم دون الـ "مقبول" باعتبارها غير مؤهّلة لزيادة رسومها.

ويأتي الاعتماد بناءً على دراسة العوامل المؤثرة على الرسوم المدرسية، وتشمل العوامل الاقتصادية كمعدلات التضخم العالمية، وزيادة أسعار المرافق والتكلفة التشغيلية للمؤسسة التعليمية، ومعدل النمو الاقتصادي في الإمارة، إضافة الى عامل المخرجات التعليمية المستند الى تقارير الرقابة المدرسية، ومؤشرات ومعايير جودة الحياة، ونسبة رضا المعنيين، وأداء المدارس والتحصيل الدراسي، ونسبة الالتزام الأكاديمي للمؤسسة التعليمية وكفاءة المباني المدرسية.

ضبط

ويتم تنظيم الرسوم في المدارس الخاصة بالشارقة استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي يربط تقييم كل مدرسة خاصة مع النسبة المئوية المحددة لتعديل الرسوم للعام القادم، حيث يحق للمدارس الخاصة التي حصلت على تقييم ممتاز رفع رسومها إلى 5%بحد أقصى، فيما يمكن للمدارس الحاصلة على تقييم جيد جداً رفع رسومها بنسبة 3.75%، أما الحاصلة على تقييم جيد فيمكنها رفع رسومها بنسبة 2.5%، والحاصلة على تقييم مقبول يحق لها رفع الرسوم بنسبة 1.25%، أما المدارس التي تم تقييمها بضعيف وضعيف جداً فلا يحق لها رفع رسومها.

آليات

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن اعتماد هذه النسب جاء ضمن عدة مسارات تشمل آليات التقييم التي أعقبت الزيارات الميدانية التي نفذتها الهيئة للمدارس الخاصة للوقوف على مستوياتها، ومعرفة مواطن الحاجة للتحسين ومواطن القوة للبناء عليها وتمكينها والارتقاء بجودة مخرجاتها من ناحية، ولتحديد مسألة رفع الرسوم أو منعها وفقاً لنتائج التقييم، بالإضافة إلى سعي الهيئة لتحقيق التوازن في رسوم المدارس بما يضمن لها حقها ولا يشكل عبئاً على أولياء الأمور.

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