حاكم عجمان يستقبل مدراء عموم الجمارك في الدولة

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه بديوان الحاكم اليوم، وفد مدراء عموم الجمارك في الدولة الذين قدِموا للسلام على سموه بمناسبة عقد اجتماعهم في إمارة عجمان.

ضم الوفد سعادة كل من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، و سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة راشد بن لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعادة أحمد محبوب مصبح مدير عام دائرة جمارك دبي، وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة ، و سعادة راشد سيف بن حماد الحفيتي مدير عام جمارك الفجيرة، وسعادة سلطان سعيد سلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين.

واطّلع سموه من سعادة أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للجمارك على التشريعات والقوانين والسياسات الجمركية المرتبطة بالعمل الجمركي المتبعة بالدولة، وأهمية عقد الاجتماعات بين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية بهدف التعاون والتنسيق لتطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل الحركة التجارية بين دولة الإمارات ودول العالم ، وتعزيز الرقابة الجمركية في جميع منافذ الدولة لحماية المجتمع من عمليات التهريب، ودعم جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ورحّب سموه باستضافة إمارة عجمان اجتماع مدراء عموم الجمارك مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك بوصفها منفذا مهما وخط دفاع أول في تحقيق الأمن والرقابة الجمركية الفاعلة في الدولة والتنسيق مع دوائر الجمارك المحلية لتعزيز كفاءة إجراءات التفتيش والرقابة ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك بالدولة .

وأكّد صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" حرصت من خلال استراتيجيتها الجمركية على تعزيز التعاون الجمركي بين المستويين الاتحادي والمحلي لدعم وبناء قدرات القطاع الجمركي .

وأشاد سموه بجهود مدراء عموم الجمارك في الدولة والتي تستهدف تنظيم العمل الجمركي وتيسير حركة التجارة الخارجية وتبادل الخبرات والشراكات التي منشأنها تطوير منظومة الإجراءات والسياسات والبيانات والرقابة الجمركية، ومكافحة التهرب الجمركي، وتعزيز عمل إدارة المخاطر الجمركية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع الجمركي.

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات المتطورة لتسهيل العمليات التجارية وتطوير العمل الجمركي في الدولة وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات ودعم تنافسية اقتصادنا الوطني.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان عن شكره الجزيل وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان لاستقباله وفد مدراء عموم الجمارك في الدولة و دعم سموه تطوير العمل الجمركي بهدف تمكينه من تحقيق الريادة و التميز و ترسّيخ مكانة الدولة في خريطة التجارة والمنافسة العالمية، وتبوئها للمراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات الجمركية والتجارية والاقتصادية العالمية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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