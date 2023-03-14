الموارد البشرية لحكومة دبي تعلن ساعات الدوام في رمضان

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـجرية، بحيث تكون ساعات العمل الرسمي في الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة دبي، في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع، طيلة الشهر الفضيل، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وقالت الدائرة في تعميم بهذه المناسبة إن على الجهات الحكومية تحديد ساعات العمل للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، وبما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لكل جهة، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت الدائرة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول شهر رمضان.

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