الإمارات تخفض مخالفات التدابير الاحترازية لكورونا بنسبة 50% ولمدة شهرين

المصدر: وام

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أعلنت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تخفيض قيمة مخالفات التدابير الاحترازية لجائحة كورونا (كوفيد 19) بنسبة 50 % على قيمة كل مخالفة، مشيرة إلى أن قرار التخفيض الذي سيبدأ من 15 مارس 2023، ويستمر لمدة شهرين، يشمل جميع المخالفات التي ارتكبت في ظل الجائحة ولم تسدد.

ودعت نيابة الطوارئ إلى الاستفادة من قرار التخفيض والمسارعة بدفع قيمة المخالفات عبر المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية على مستوى الدولة.

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