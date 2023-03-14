إطلاق دبلوم «التحقيق الجنائي في الأصول الافتراضية»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع جامعة نيقوسيا، دبلوم «التحقيق الجنائي في الأصول الافتراضية»، وذلك في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الرائدة عالمياً في برامج تخصصية متعددة، تخدم العمل الشرطي والأمني.

جاء ذلك على هامش القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المجرمين في العالم اليوم، باتوا يتخذون من التكنولوجيا أداة لتنفيذ جرائمهم المستحدثة، الأمر الذي يحتم على كافة العاملين في مجال مكافحة الجريمة بكل صورها عامة، والرقمية منها خاصة، مواكبة هذا التطور التكنولوجي، والاستمرار في تطوير المنظومة الأمنية والعملياتية، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، لنتمكن معاً من توحيد جهودنا، وتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في تعزيز أمن المجتمعات.

وقال: إن الدبلوم يعزز جهود شرطة دبي في مواجهة الجرائم المستحدثة، واستشراف المستقبل الجنائي، والمواجهة الاستباقية في مواجهة الجرائم الجنائية والرقمية.

أرقى المؤسسات

وأعرب اللواء دكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، عن سعادتهم بهذا التعاون، والذي يأتي في إطار مواكبة توجهات شرطة دبي لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، عبر تنفيذ شراكات مع أفضل وأرقى المؤسسات التعليمية في العالم، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويمكن العاملين في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، من تأدية مهامهم، وتعزيز الأمن والأمان محلياً، والمساهمة في تعزيز أمن المجتمعات عالمياً.

تعاون وثيق

وأعرب الدكتور تشاريس سافيدس، المدير العام لمعهد المستقبل في الجامعة، عن سعادتهم بهذا التعاون الوثيق والمثمر مع شرطة دبي، والتي تمتلك رؤية حقيقية للابتكار التكنولوجي في العمل الشرطي ومكافحة الجريمة. وسيقدم البرنامج التدريبي، اثنين من المعاهد الرائدة في جامعة نيقوسيا، وهما معهد المستقبل (IFF)، ومعهد الأمن العام والسيبراني والأمن الوطني (IPCNS)، على أيدي خبراء في المجال، ومتمرسين في المجال القانوني وتحقيقات الشرطة. ويتضمن الدبلوم دورات تستهدف محققي الشرطة والمدعين العامين والقضاة، وغيرهم من المسؤولين في نظام العدالة الجنائية.

محاور الدبلوم

وقال الرائد سعود المطوع رئيس قسم الأصول الافتراضية في إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الدبلوم يستهدف المحققين والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية والأصول الافتراضية، مثل غسيل الأموال والابتزاز والتهرب الضريبي وغيرها.

وأوضح أن الدبلوم يتناول تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة، وتقييم خصائص الأصول الرقمية، وتحديد وتحليل معاملات التشفير المشبوهة، وتعزيز القدرة على إدارة واسترداد الأصول الرقمية، وتقييم تقنيات غسيل الأموال باستخدام العملات الافتراضية، والكشف عن المعاملات المالية غير المشروعة، وفهم الخطوات القضائية للمصادرة واسترداد الأصول، والتثقيف حول مخاطر غسيل الأموال في العملات المشفرة، وغيرها من المحاور الأخرى.

تحقيق المواءمة

وأكد النقيب دكتور حامد عبد الله مراد رئيس قسم البعثات والإيفاد، في إدارة البعثات والاستقطاب، في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الدبلوم يأتي تنفيذاً لاتفاقيات التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية، والهادفة إلى تحقيق المواءمة بين قدرات وإمكانات المورد البشري، والاحتياج الفعلي الذي تفرضه التحديات المتسارعة اليوم، ولذلك نبحث بدقة عن جهات ومؤسسات متخصصة ومتقدمة، للتعاون والتنسيق، وصولاً إلى تلبية متطلبات منظومة العمل وتحدياتها في شرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز