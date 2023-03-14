«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطرح هيئة الطرق والمواصلات (90) رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر (AA 20)، (AA 15) و(R 76)، في مزادها العلني (121)، وهو المزاد العلني الأول لهذا العام 2023.

وسيقام المزاد السبت المقبل 18 مارس الجاري، في فندق جراند حياة بدبي الساعة 4:30 عصراً، وبدأ التسجيل في هذا المزاد العلني، أمس. ويمكن الاشتراك في المزاد بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف)، أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة، وستمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه، يفضل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهراً.

ويخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 %، وتشترط عملية المشاركة في المزاد، أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة، بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق (دبي درايف).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز