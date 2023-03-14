ورشة حول قانون الإجراءات الجزائية الجديد

المصدر: دبي- البيان

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نظّمت النيابة العامة في دبي ورشة عمل عن «القانون الجديد للإجراءات الجزائية مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 الذي جرى العمل به اعتباراً من الأول من مارس عام 2023»، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من أعضاء وموظفي النيابة العامة.

التطور التاريخي

وقدم الورشة المستشار الدكتور بكري عبدالله، والمستشار وائل شبل من المكتب الفني للنائب العام، وقد استُهِلت محاور الورشة بالحديث عن التطور التاريخي لقانون الإجراءات الجزائية، الملاحظات العامة على القانون الجديد، ومتفرقات في مواد القانون يستلزم إلقاء الضوء عليها، ومواد وفقرات مضافة حديثاً، مواد دخل على متن نصوصها تعديلات بسيطة وموضوعات جديدة مستحدثة كالوساطة الجزائية والتسوية الجزائية، واستخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية.

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